De Europese aandelenbeurzen stonden vrijdag in het groen. De stemming werd gesteund door optimisme over het economische herstel van de coronacrisis. De aandacht ging daarbij vooral uit naar de omvangrijke begrotingsplannen die de Amerikaanse president Joe Biden later op de dag zal ontvouwen. Beleggers hopen dat de bestedingsplannen van Washington het herstel van de wereldwijde economie verder zullen versnellen.