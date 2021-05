Demissionair minister Sigrid Kaag, die Buitenlandse Zaken waarneemt, begrijpt dat mensen „zich overvallen voelen” door het besluit om qua reisadvies een aantal Griekse eilanden vanaf zondag weer op oranje te zetten. „Het is echt ontzettend vervelend. De situatie is nog best wel onzeker. In deze tijden lijkt het goed te gaan en dan valt het toch tegen”, aldus Kaag.