De grootste verhuurder van e-bikes in Nederland, GreenMo, heeft het 126 jaar oude onderhoudsbedrijf Helmstadt overgenomen. Deze onderneming is gespecialiseerd in het leveren en onderhouden van elektrische voertuigen voor onder meer Defensie en de gemeente Amsterdam. GreenMo, bekend van elektrische fietsen voor Thuisbezorgd-koeriers, hoopt met de inlijving in te spelen op de groei van de bezorging van boodschappen.