Mijn Apeldoornse collega ”in liturgicis” schreef een bijzonder informatief boekje over ‘ons’ psalmboek. Het is ontstaan vanuit de jaarlijkse gastles over dit onderwerp in de hoogste groepen van de basisschool. Dat is overigens aan de stijl van het boekje ook wel merkbaar. De trant is eenvoudig en toegankelijk.