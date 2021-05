Stille tocht voor slachtoffers steekincident in Amsterdamse Pijp

Enkele honderden mensen hebben donderdagavond meegelopen in een stille tocht in de Amsterdamse wijk De Pijp, waar vrijdagavond vijf willekeurige personen werden neergestoken. Onder degenen die zich rond 18.30 uur verzamelden bij de plek waar een van hen, een 64-jarige man uit Amsterdam, overleed aan zijn verwondingen was burgemeester Femke Halsema. Ook Sebastiaan Capel, voorzitter van het stadsdeel Amsterdam Zuid, was er.