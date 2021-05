Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij het gerechtshof in Den Haag opnieuw ruim 11 miljoen euro gevorderd van het bedrijf Aluchemie in de Rotterdamse Botlek. Het OM wil dat het bedrijf het bedrag aan de Staat betaalt omdat het jarenlang meer zwaveldioxide heeft uitgestoten dan volgens de vergunning was toegestaan.