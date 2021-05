Eis 7 jaar cel en 20 jaar rijverbod tegen spookrijder A12

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de rechtbank in Utrecht een celstraf van zeven jaar en een rijverbod van twintig jaar geëist tegen een 30-jarige man uit Almelo. De man reed in mei vorig jaar met zeer hoge snelheid en slingerend op de A12 tientallen kilometers tegen het verkeer in. Het spookrijden resulteerde ter hoogte van Maarsbergen in een frontale botsing met een tegemoetkomende auto. De 19-jarige passagier van die auto overleed ter plaatse, de bestuurder raakte ernstig gewond, met blijvend letsel als gevolg.