Belgische justitie gaat ervan uit dat gezochte militair nog leeft

De Belgische autoriteiten gaan ervan uit dat de militair naar wie ze de zoektocht donderdag hebben hervat nog in leven is. „We hebben geen aanwijzingen dat betrokkene overleden zou zijn”, zegt het Openbaar Ministerie. Sinds donderdagochtend vroeg zoeken opnieuw 300 militairen en 120 politiemensen in een natuurgebied vlak bij de Nederlands-Limburgse grens naar de voortvluchtige korporaal Jürgen Conings. Er zou ditmaal geen Nederlandse of Duitse assistentie zijn.