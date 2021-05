Zorgtechnologiebedrijf Philips was donderdag de hekkensluiter in een licht lagere AEX-index. Ook de andere Europese beurzen lieten kleine koersuitslagen zien. Beleggers zochten naar richting na de recente opmars. Daarnaast werd gewacht op de groeicijfers van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal en de wekelijkse werkloosheidsaanvragen in de Verenigde Staten, die later op de dag naar buiten komen.