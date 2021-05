FNV vraagt hulp Schiphol-directie voor nieuwe cao taxfreewinkels

Vakbond FNV wil dat Schiphol optreedt tegen het inperken van de rechten van het winkelpersoneel op de luchthaven. Dat schrijft de bond in een open brief aan Schiphol-directeur Dick Benschop. Volgens FNV wil Schiphol Airport Retail, het bedrijf achter de See Buy Fly-winkels achter de douane, het personeel onder een arbeidsvoorwaardenregeling (avr) laten vallen in plaats van onder een cao. Het winkelbedrijf zegt juist dat de vakbond niet wil praten over een nieuwe cao.