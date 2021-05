De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML staan donderdag in de belangstelling op de Amsterdamse beurs na recordresultaten van de Amerikaanse branchegenoot Nvidia. Daarnaast gaat de aandacht uit naar groeicijfers van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal en de wekelijkse werkloosheidsaanvragen in de Verenigde Staten, die later op de dag naar buiten komen.