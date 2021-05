Meer dan een kwart van alle mensen die de ziekte van Lyme oplopen, houdt langere tijd last van de klachten. Ze zijn langdurig vermoeid, hebben veel pijn of hun concentratie is veel minder. Daardoor kunnen ze minder doen en hun sociale leven lijdt er ook onder. Zulke klachten komen ook voor bij mensen zonder Lyme, maar minder vaak en minder ernstig.