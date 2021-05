De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine winsten de handel uitgegaan. Olie- en gasconcerns ExxonMobil en Chevron konden rekenen op een bovengemiddelde belangstelling nadat activistische beleggers met klimaateisen zich roerden op de jaarlijkse vergaderingen. Beleggers leken niet onder de indruk, zoals eerder in Amsterdam bij Shell ook al niet het geval was.