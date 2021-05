Bij de klachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zijn woensdag ruim 12.000 klachten binnengekomen. Dat zijn er zeker 2000 meer dan een dag eerder, maar desalniettemin spreekt bestuurslid Myriam van de Wiel over een „relatief rustige examendag. Vorige week hadden we dagen erbij zitten dat we al snel boven de 25.000 uitkwamen.”