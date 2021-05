Het kabinet zet de Tweede Kamer als wetgever buitenspel met het voornemen aanpassingen van de versterkingswet Groningen later te laten ingaan. Dat oordeelt het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer, dat Kamerleden ondersteunt bij wetgevende taken. In een uitgebrachte notitie is dat bureau kritisch op de werkwijze van voormalig minister van Economische Zaken Bas van ’t Wout.