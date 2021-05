Een motorrijder is woensdag aan het begin van de avond op de Deijffelbroekselaan in Pernis (Rotterdam) overleden na een ongeval. De 33-jarige man uit Rotterdam ging onderuit toen hij moest uitwijken voor een auto die aan het inparkeren was, zegt de politie. Er is geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar die pogingen mochten niet baten.