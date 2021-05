De Nederlandse regering is er opnieuw niet in geslaagd een bonus ter waarde van 2 miljoen euro voor de topman Ben Smith van Air France-KLM tegen te houden. Op de aandeelhoudersvergadering stemde een meerderheid in met het beloningsbeleid van het luchtvaartconcern. Daaronder valt ook de door demissionair minister Wopke Hoekstra gehekelde aandelenbonus. Vorig jaar haalde verzet uit Den Haag ook al niets uit.