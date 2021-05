Op Aruba is woensdagochtend (lokale tijd) oud-minister en huidig parlementariër Benny Sevinger gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht tussen 2009 en 2017 overheidsterreinen te hebben weggegeven aan bevriende relaties. In 2019 vonden er al huiszoekingen bij hem plaats in verband met de zaak.