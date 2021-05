Ruim één miljoen coronavaccinaties zijn nog niet geregistreerd in het centrale vaccinatieregister van het RIVM. Dat laat een woordvoerder van het instituut desgevraagd weten. Volgens hem gaat het om een schatting. Het RIVM kampt met een achterstand in de vaccinatieregistratie, doordat met name zorginstellingen en huisartsen nog niet alle gezette prikken hebben doorgegeven.