Het overgrote deel van de Amsterdamse basisschoolleerlingen heeft de in de eerste lockdown opgelopen leervertraging inmiddels ingehaald. De gemeente Amsterdam meldt op basis van een onderzoek dat een groot deel van de leerlingen nu een vergelijkbare leergroei laat zien als in de jaren voor corona. Wel bestaan er nog steeds grote verschillen in leergroei tussen scholen.