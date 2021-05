De olie- en gasindustrie is wel degelijk verplicht om te veranderen. Dat zei Mark van Baal van de activistische aandeelhouder Follow This in een reactie op de klimaatzaak tegen Shell. De rechter verplicht Shell om per direct meer te doen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Dat is precies ook wat Follow This al jaren eist van Shell en andere olie- en gasconcerns op de aandeelhoudersvergaderingen.