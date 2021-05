Een links-radicale groepering heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor een brandje in de buurt van waar een fabriek van Tesla wordt gebouwd bij Berlijn. Naar eigen zeggen heeft de Duitse ‘Vulkangruppe’ in de nacht van dinsdag op woensdag elektriciteitskabels in brand gestoken. De activisten vinden elektrische auto’s niet milieuvriendelijk en zeggen daarom tegen Tesla te strijden.