Advocaat Roger Cox, die namens Milieudefensie de leiding had over de klimaatzaak tegen Shell, noemt de uitspraak „een keerpunt in de geschiedenis”. Hij noemt de zaak „uniek, omdat de rechter een groot vervuilend bedrijf heeft opgelegd dat het moet voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs”. Cox denkt dat de uitspraak grote consequenties kan hebben voor „andere grote vervuilers”. Ook de andere eisers reageren verheugd.