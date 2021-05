Wall Street licht omhoog, techbedrijven in beeld

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag licht hoger geopend na de kleine verliezen een dag eerder. Techbedrijven stonden om verschillende redenen in de belangstelling, maar beleggers doen het over het algemeen rustig aan. Wel is de angst voor stijgende inflatie weer wat afgenomen. Vrijdag komt een macro-economisch cijfer uit dat door de Federal Reserve belangrijk wordt geacht. Tot die tijd blijft de beurs vermoedelijk wat afwachtend reageren.