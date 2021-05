Verdachte Bekir E. is woensdagmiddag niet aanwezig bij het voorlezen van de slachtofferverklaringen door de nabestaanden van Hümeyra, het 16-jarige meisje dat hij in december 2018 doodschoot in de fietsenstalling van het Rotterdam Designcollege. Zijn advocaat Yehudi Moszkowicz verzocht de rechtbank dat zijn cliënt de zaal mocht verlaten. Het hof stemde daarin toe.