De Franse president Emmanuel Macron heeft Laurence des Cars van het Parijse Musée d’Orsay voorgedragen als directeur van het Louvre, het wereldberoemde museum iets verderop in de Franse hoofdstad. Dat meldt het Franse cultuurministerie. Ze is de eerste vrouw op deze toppositie sinds de oprichting van het Louvre in 1793, melden Franse en internationale media.