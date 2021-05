Moord op spyshopmedewerker was ‘liveshow voor zijn vrouw’

De liquidatie van de 59-jarige Ronald Bakker was „een liveshow voor zijn vrouw”. Dat staat in een van de vele, vaak uiterst grove en cynische berichten die de vermoedelijke opdrachtgever en zijn criminele handlangers hebben uitgewisseld voor en na de moord op Bakker, medewerker van een spyshop in Nieuwegein. In het liquidatieproces Marengo was de liquidatie woensdag het eerste zaakdossier dat de rechtbank met de volgens het Openbaar Ministerie betrokken verdachten besprak.