België stopt met Janssen-vaccin voor 41-minners na sterfgeval

België stopt met het inenten met het Janssen-vaccin van mensen van 40 jaar en jonger, nadat een vrouw in een Belgisch ziekenhuis was overleden. Het zou gaan om een vrouw met een buitenlandse nationaliteit, die in het buitenland werd gevaccineerd met het vaccin van Johnson & Johnson, het moederbedrijf van het Leidse Janssen. Dat heeft de Vlaamse minister van Volksgezondheid Wouter Beke bevestigd aan de redactie van nieuwszender VRT. Volgens de minister „wordt een verband gelegd tussen het overlijden en het vaccin”.