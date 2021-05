‘Eerbetoon aan Hümeyra van het hof op het randje’

Het gerechtshof in Rotterdam is woensdag begonnen aan het hoger beroep in de zaak-Hümeyra. Bij aanvang van de zitting richtte de voorzitter van het gerechtshof zich tot de aanwezige familieleden door liefdevolle herinneringen aan het leven van het 16-jarige meisje op te roepen. Dit kwam het hof op kritiek te staan van Yehudi Moszkowicz, advocaat van verdachte Bekir E. Die noemde het „eerbetoon” van het hof aan Hümeyra aan het begin van een objectief strafproces „op het randje”.