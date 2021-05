Er speelt donderdag bij de rechtbank in Den Haag een tweede kort geding tegen de Nederlandse staat over de heropening van sportscholen. Een groep van zestig sportscholen heeft de Staat gedagvaard met de eis om volledig open te mogen. De Stichting Fitness Is Medicijn heeft een vergelijkbaar kort geding aangespannen, met dezelfde eis. Ook die zaak wordt donderdag behandeld door de rechtbank in Den Haag.