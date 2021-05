Vebego, het moederbedrijf van onder meer schoonmaakonderneming Hago, heeft in coronajaar 2020 een iets hogere omzet en winst geboekt. Het bedrijf, dat ook bijvoorbeeld facilitaire en zorgdiensten en groenbeheer levert, zag werkzaamheden in bijvoorbeeld kantoren teruglopen, maar wist dat te compenseren met extra schoonmaakwerk en werk in de zorg.