Nabil B., kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, heeft de overeenkomst met het Openbaar Ministerie opgeschort en wil voorlopig geen enkele medewerking meer verlenen. Hij zou woensdag verklaren tijdens een zitting in het proces, maar is niet verschenen. Volgens zijn advocaten komt het OM stelselmatig afspraken niet na met betrekking tot veiligheidsmaatregelen voor B. en zijn gezin.