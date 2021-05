Het is nu niet nodig om opnieuw een vliegverbod vanuit het Verenigd Koninkrijk in te stellen vanwege de Indiase coronavariant die daar rondgaat. Dat zegt demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) dinsdag tijdens een debat in de Eerste Kamer. Zij baseert zich op advies van het RIVM.