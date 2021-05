Grote techfondsen hebben de aandelenbeurs in Amsterdam een slotwinst bezorgd. Deze fondsen hadden eerder nog te lijden onder zorgen over oplopende rentes, waardoor ze relatief minder aantrekkelijk zijn. Nu de opmars van rentes wat afzwakt, waren onder andere maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en chipbedrijven ASML, Besi en ASMI weer populair.