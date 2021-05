Bij de Nederlandse gemeenten is 43 procent van de leidinggevenden een vrouw. Dat is aanzienlijk meer dan in het bedrijfsleven, waar slechts 26 procent van de leidinggevenden een vrouw is. Het bruto maandsalaris van mannelijke en vrouwelijke ambtenaren is vrijwel gelijk. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2020 van het A & O fonds Gemeenten, het fonds van alle Nederlandse gemeenten.