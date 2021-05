OMT sluit ondanks vaccinaties coronagolf komende winter niet uit

Het Outbreak Management Team (OMT) sluit een nieuwe golf van coronabesmettingen komende winter niet uit, zo wordt duidelijk uit het laatste advies dat de deskundigen naar het kabinet hebben gestuurd. In een „optimistische situatie” waarin 75 procent van de bevolking is gevaccineerd, zou het zogeheten reproductiegetal van het virus „net onder de 1” kunnen blijven, schat het OMT in. Een nieuwe uitbraak kan echter wel degelijk weer mogelijk worden als er bepaalde tegenvallers zijn.