Op het Italiaanse eiland Sicilië is dinsdagmiddag de vulkaan Etna opnieuw uitgebarsten. Eerder gebeurde dat dit jaar in februari. Volgens het nationaal instituut voor geofysica en vulkanologie (INGV) gaat ook deze eruptie gepaard met dikke rookwolken en wordt as tot 4 kilometer de lucht in geslingerd. In de nachtelijke uren was op de top van de 3300 meter hoge berg al een gloed te zien door uitstromend lava.