‘Tata Steel zet stap in de goede richting, maar is er nog niet’

Een stap in de goede richting. Zo omschrijft de stichting Duinbehoud de aankondiging van staalbedrijf Tata Steel om de overlast en uitstoot van het hoogovencomplex in IJmuiden sneller te gaan beperken. Maar hiermee is Tata Steel er volgens directeur Marc Janssen nog niet. Hij wil dat Tata Steel ook zijn langetermijndoelen voor 2050 naar voren haalt. Daarbij zou het concern voor zijn energievoorziening helemaal moeten overstappen van kolen op waterstof.