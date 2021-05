Ombudsman: laat gedupeerden toeslagenaffaire niet in onzekerheid

De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, maakt zich zorgen over de gedupeerden van de toeslagenaffaire die zijn afgewezen voor compensatie, of die langer moeten wachten op uitsluitsel. Volgens de ombudsman kunnen zij al snel dieper in de problemen komen doordat schuldeisers niet langer willen wachten. „Het is de plicht van het kabinet om deze gedupeerden, vooral diegenen met financiële problemen, niet nog langer in onzekerheid te laten”, aldus de ombudsman.