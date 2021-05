Middelbare scholen kunnen volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) niet voldoen aan het belangrijkste veiligheidsadvies van het OMT: het twee keer per week testen van alle leerlingen. Volgens de vakbond is de verdere opening van het voortgezet onderwijs praktisch onhaalbaar, omdat het onmogelijk is om te controleren of leerlingen de coronazelftesten uitvoeren.