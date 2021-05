Het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Moderna is twee weken na de tweede prik „100 procent effectief” bij tieners, meldt het bedrijf dinsdag. Bij het onderzoek naar de effectiviteit bij 12- tot 17-jarigen in de Verenigde Staten kreeg geen van de deelnemers nog het coronavirus na de tweede prik. Na de eerste prik was de effectiviteit 93 procent.