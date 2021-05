Staalbedrijf Tata Steel gaat veel sneller dan gepland de overlast van het hoogovencomplex in IJmuiden beperken. De maatregelen worden grotendeels al in 2023 afgerond waardoor er veel minder stof in de omringende plaatsen terecht moet komen, maar er ook veel minder stankoverlast zal zijn. Tata kondigde de investeringsplannen hiertoe in december al aan, maar zei toen nog dat die in 2030 afgerond zouden zijn.