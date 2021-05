De Amsterdamse aandelenbeurs won dinsdag opnieuw terrein. Vooral de technologiebedrijven lieten stevige koerswinsten zien dankzij een sterke opleving van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. In Frankfurt bereikte de beurs een nieuw recordniveau dankzij een grote overnamedeal in de Duitse vastgoedsector. Ook nam het ondernemersvertrouwen in de grootste economie van de eurozone in mei sterker dan verwacht toe.