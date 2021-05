Duitse beurs op nieuw record na overnamedeal in vastgoedsector

In Frankfurt, waar beleggers terugkeerden na een lang pinksterweekend, bereikte de beurs een nieuw recordniveau. De stemming werd gesteund door een grote overnamedeal in de Duitse vastgoedsector. Ook de andere Europese beurzen wonnen licht terrein. Beleggers trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street, waar de inflatievrees weer wat lijkt te zijn afgenomen. Vooral de technologiebedrijven stonden in de belangstelling dankzij een sterke opleving van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq.