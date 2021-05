Het nieuwe kabinet moet inzetten op snelle maatschappelijke veranderingen om de klimaatdoelen van het Parijs-akkoord te halen. Daar is nu echt haast bij. In een brief aan informateur Mariëtte Hamer komen 58 organisaties en tientallen wetenschappers, kunstenaars en andere prominenten met oplossingen. Een reddingsboei, zoals ze zelf zeggen.