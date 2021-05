Damrak stevent af op positief begin na opvering Wall Street

De Amsterdamse beurs stevent dinsdag af op een positief begin van de handelsdag. Beleggers trekken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street en de koerswinsten op de Aziatische aandelenmarkten. De zorgen over de snelle stijging van de inflatie in de Verenigde Staten lijken weer wat te zijn afgenomen. Vooral de technologiebedrijven staan in de belangstelling door het sterke opveren van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq.