Sint Maarten stopt in de zomer met gratis vaccineren

Sint Maarten gaat per 31 juli stoppen met het vaccinatieprogramma in zijn huidige vorm. Na die datum moet er worden betaald voor een vaccinatie. Ook is er dan geen inloop meer mogelijk bij de prikcentra op het eiland. Vanaf dat moment kan er alleen een afspraak worden gemaakt, die pas doorgaat als er op dezelfde dag minstens vijf mensen zich willen laten vaccineren. De overheid hoopt zo dat meer mensen zich voor eind juli laten vaccineren.