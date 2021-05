Rechtsongelijkheid dreigt doordat rechters jongvolwassenen met een puberbrein kunnen veroordelen via het jeugdrecht. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) concludeert dat het niet duidelijk is wie tot de doelgroep behoort. Hierdoor komen verschillende experts in vergelijkbare gevallen tot uiteenlopende besluiten, stelt WODC-onderzoeker André van der Laan dinsdag in Trouw.