In een hal van een recyclingbedrijf voor papier aan de Parelstraat in Hengelo (Overijssel) is in de nacht van maandag op dinsdag een zeer grote brand uitgebroken, meldt de brandweer. In de hal ligt alleen papier. Volgens de brandweer staan al het papier en de hal volledig in brand. Ook is er sprake van rookontwikkeling.