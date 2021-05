Leeftijd van coronapatiënten in ziekenhuis schiet omlaag

De leeftijd van coronapatiënten die in het ziekenhuis liggen, daalt flink. De meeste patiënten die deze maand werden opgenomen, zijn vijftigers. Dat schrijft het AD dinsdag op basis van nieuwe gegevens die de krant heeft opgevraagd bij de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE).”De mensen die je in mei in het ziekenhuis en op de intensive care (ic) krijgt, zijn de niet-gevaccineerden”, zegt Diederik Gommers, voorman van de ic, tegen de krant.